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حوادث

بسبب وفاة ابنته.. شخص وابنه يعتديان على طبيب ويحدثان تلفيات بمعدات مستشفى القناطر

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:07 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين "مواطن بالمعاش ونجله" لقيامهما بالتعدى على أحد الأطباء وإحداث تلفيات ببعض الأجهزة الطبية بقسم الاستقبال بمستشفى القناطر العام بالقليوبية، على خلفية وفاة نجل الأول "شقيق الثانى" السابق حجزه بالمستشفى لإصابته بالتهاب رئوي حاد واشتباه في إصابته بفيروس "كورونا" .

وبسؤالهما اعترفا بارتكاب الواقعة ظنًا منهما بعدم إتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال المتوفى.


وبسؤال الطبيب المعتدى عليه قرر بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الطبية حيال المريض قبل وفاته، وإتهم المشكو فى حقهما بالتعدى عليه وإحداث إصابته وإتلاف بعض الأجهزة الطبية بالمستشفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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