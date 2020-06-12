تشكيل المنسيون .. "ذا صن" تضع محمد النني ضمن لاعبين خارج الخدمة بالدوري الإنجليزي





وأكدت الصحيفة أن سبب وضع هذه التشكيل هم لاعبون خرجوا على سبيل الإعارة دون أن يحظوا بفرصة مع أنديتهم، أو لاعبين جعلتهم الإصابة مرافقين لدكة البدلاء.













وجاءت التشكيلة كالآتي

سكوت كارسون "مانشستر سيتي". ناثانيل كلاين "ليفربول" - وينستون ريد "وست هام" - مايا يوشيدا "ساوثهامبتون" - براد سميث "بورنموث". ماتي جيمس "ليستر سيتي" محمد النني "أرسنال" ماركو فان جينكل "تشيلسي" - باتريك روبيرتس "مانشستر سيتي". إسلام سليماني "ليستر سيتي" - كينيدي "تشيلسي".