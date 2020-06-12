بعد العودة.. وزير الإعلام: غلق كافة الأنشطة حال زيادة إصابات كورونا.. فيديو

أكد أسامة هيكل وزير الإعلام، أنه إذا لم يتراجع معدل الإصابات بكورونا سيبقي الوضع على ما هو عليه ولن يتم فتح أي شيء ولكن هناك خطة مرنة للتعامل مع كافة الظروف.





ونوه هيكل خلال مداخلة هاتفية مع شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، إلى أنه تمت مناقشة استمرار إغلاق المحال التجارية ليلًا مثل أغلب الدول الأوروبية حتى بعد انتهاء أزمة كورونا.





وأوضح: "إذا قررنا الفتح الكامل لجميع الأنشطة وحدثت زيادة في إصابات كورونا بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية سنعيد الإغلاق".





وأعلن أسامة هيكل، وزبر الدولة للإعلام، استمرار تطبيق حظر التجوال من 8 مساء إلى 4 صباحًا اعتبارًا من الأحد القادم.





كما تقرر دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو المقبل في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، وبدء تشغيل قطاعي السياحة والطيران في المحافظات الساحلية الأقل إصابة بفيروس كورونا اعتبارا من أول يوليو المقبل.





ويأتي القرار ضمن القرارات الاحترازية التي اتختها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.