أكاديمية البحث العلمي تنظم ورش عمل عن بعد للباحثين في يونيو الجاري

تقدم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بعض عدد من الورش للباحثين افتراضيا، والتي أعلنت عنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تعويضا عن إقامة الورش في الأكاديمية والتي كان يقبل عليها الكثيرون.





ووجهت الأكاديمية رسالة لمتابعيها: "في ظل الأوضاع الحالية لازم تعرف إيه الطرق الجديدة اللي هتساعدك تجذب عملائك، سجل معانا في ورشة عمل The Art of Storytelling - Online Workshop مع آهلة الصبان، واعرف إيه الطريقة اللي ممكن تجذب بيها جمهورك أو الـ Investors في وسط المنافسة القوية بين الشركات، وإزاي شركتك الناشئة سواء كانت صغيرة أو متوسطة ممكن تبدأ في السرد القصصي للمساعدة في حل مشكلة حقيقية أو لتقديم حياة أفضل لجمهورك".





ويتم خلال الورشة، التحقق من صحة الأفكار، وتقييم احتياجات المنتج، ومفهوم السرد القصصي للعلامات التجارية. وكمان هتعرف أكتر عن تغيرات عقلية المستهلك وأهمية تخصيص قصة لعلامتك التجارية للتكيف مع هذه التغيرات والتغلب على الصدمة الناتجة عن COVID-19.





وقدمت الأكاديمية آهلة الصبان رائدة أعمال وصاحبة 10 سنوات خبرة في مجال سلوك المستهلك، استراتيجيات الأعمال، والتسويق الرقمي، ومديرة التسويق السابقة في Google MENA، وحاليًا هي المؤسس والمدير العام لشركة Lumas Global.





وأشارت إلى أن محتوى الورشة مقسم على 3 أيام: 15، 16، 17 يونيو، الساعة 4 عصرًا.





وسيتم تخصيص من 20 لـ 30 دقيقة للإجابة على الأسئلة.





كما أن العدد محدود، ويمكن التسحيل من هنا: https://forms.gle/Nz1QoQDV8mavbC357



