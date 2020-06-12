AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جمال الزهيري: ننتظر تدخل الأعلى للإعلام ووزارة الشباب لوأد فتنة القطبين.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:58 ص
جمال الزهيري
جمال الزهيري
Advertisements
محمد رشاد
قال الناقد الرياضي جمال الزهيري إن الحل للتراشق الإعلامي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك من خلال المنابر الإعلامية لهما يكمن في تدخل المجلس الأعلى للإعلام ووزارة الشباب والرياضة.

وأضاف الزهيري خلال مداخلة ببرنامج «ملعب البلد» الذي يذاع عبر قناة « صدى البلد »، المجلس الأعلى للإعلام يضم شخصيات محترمة ووزير الشباب والرياضة مطالبين بوقف هذه المهزلة بين القطبين.

وتابع قائلا :لم أكن أتخيل وصول المنافسة إلى هذه الدرجة وأشفق على من يستمع لهذا التراشق.

وأشار الزهيري إلى أن الإعلامي مطالب بعدم الخروج على ميثاق الشرف تحت أي ظرف ولا يوجد أي مبرر مناشدا باختيار الإعلاميين على أسس وخضوعهم لدورات تدريبية قبل الظهور على الشاشات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامز جلال في أزمة.. مرتضى منصور يقاضي «مجنون رسمي».. والأعلى لتنظيم الإعلام يجتمع بعد رصد مخالفات برنامج المقالب الأشهر في رمضان

عودة الدوري المصري.. سيناريوهات اتحاد الكرة تنتظر قرار وزارة الرياضة

الأعلى للإعلام يحقق فى شكاوى خالفت قوانين المجلس

لجنة الانضباط الرياضي ترفع تقريرها حول أزمة الأهلى والزمالك للأعلى للإعلام

الأعلى للإعلام : الأحد انتهاء التحقيقات في أزمة تراشق الزمالك والأهلي إعلاميا

ترشيحاتنا

تقليل الحظر وموقف المساجد.. تفاصيل قرارات الحكومة الجديدة لمواجهة كورونا

شريف منير يعيد نشر صور ابنتيه.. ويحذر: اللي هيتعدى حدوده هاخد ضده إجراء قانوني

إصابة منى إش إش طليقة ماجد المصري بفيروس كورونا

مجلس الوزراء.. الحكومة : استمرار ارتداء الكمامات بالأسواق والمواصلات العامة لحين إشعار آخر

وزير الإعلام: موضوع فتح الطيران محسوم بداية من يوليو بشكل نهائي

شريف منير ينفعل على الهواء ويرد على المسيئين لابنتيه ويعرض صورتهما مرة أخرى .. فيديو

AdvertisementS

بعد إصابة ابنته بكورونا .. خالد الغندور: الصورة تغيرت أمامي وأصبحت أشاهدها أفضل

خالد الغندور يجدد الشكر لرموز الأهلي لمؤازرتهم له بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا

الكاف يحدد مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

فتح تحقيق .. ارتياح فى الأهلي بعد قرار الأعلى للإعلام بوقف تجاوزات الزمالك

إبراهيم سعيد: فايلر يتهرب من الأهلي بشياكة

بعد سفره المفاجئ وتخوف البعض.. ماذا قدم رينيه فايلر مع الأهلي

حلم سنين.. شاهد أول تعليق لـ مصطفى محمد بعد حفل زفافه

أخبار الرياضة.. الكاف يحدد مواعيد مباريات نصف نهائي أفريقيا.. فتح تحقيق من الأعلى للإعلام بسبب الأهلي والزمالك.. وتفاصيل إصابة محمد صلاح

كورونا لا يعرف طريق لاعبي الأهلي والزمالك.. احتفالات ومصايف رغم تفشي الفيروس

تشكيل المنسيون .. "ذا صن" تضع محمد النني ضمن لاعبين خارج الخدمة بالدوري الإنجليزي

بعد إصابته بفيروس كورونا.. مدرب حراس الزمالك يكشف عن حالته الصحية

أحمد شوبير يوضح إجراءات عودة النشاط الرياضي في السعودية.. التفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تنهي علاقتها بصديقتها المقربة بسبب تصرف مفاجئ في حفل الزفاف.. تفاصيل

هل ناقش هاري وميجان قرار الانفصال عن العائلة المالكة قبل زواجهما؟.. اعرف القصة

بدون دكتور .. هاني الناظر يعلن عن أدوية الأمراض الجلدية الأكثر انتشارا