جمال الزهيري: ننتظر تدخل الأعلى للإعلام ووزارة الشباب لوأد فتنة القطبين.. فيديو

قال الناقد الرياضي جمال الزهيري إن الحل للتراشق الإعلامي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك من خلال المنابر الإعلامية لهما يكمن في تدخل المجلس الأعلى للإعلام ووزارة الشباب والرياضة.





وأضاف الزهيري خلال مداخلة ببرنامج «ملعب البلد» الذي يذاع عبر قناة « صدى البلد »، المجلس الأعلى للإعلام يضم شخصيات محترمة ووزير الشباب والرياضة مطالبين بوقف هذه المهزلة بين القطبين.





وتابع قائلا :لم أكن أتخيل وصول المنافسة إلى هذه الدرجة وأشفق على من يستمع لهذا التراشق.





وأشار الزهيري إلى أن الإعلامي مطالب بعدم الخروج على ميثاق الشرف تحت أي ظرف ولا يوجد أي مبرر مناشدا باختيار الإعلاميين على أسس وخضوعهم لدورات تدريبية قبل الظهور على الشاشات.