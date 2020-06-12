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60 ألف طالب يواجهون مصيرا مجهولا .. بسمة وهبي تناقش أزمة الدبلومة الأمريكية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
ناقشت الإعلامية بسمة وهبة، خلال ببرنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أزمة الدبلومة الأمريكية، والتي تهدد 60 ألف طالب يواجهون مصير مجهول وينتظرون الحل، بعد تأجيل امتحاناتهم للمرة الرابعة.
 
وتحدثت فاطمة الرشيدى المتحدثة باسم أولياء الأمور لطلاب الدبلومة الأمريكية، عن  أزمة امتحان الـ"سات" - اختبار القبول بالجامعات لطلاب الدبلومة الأمريكية.

وقالت الرشيدى خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON" إن الدبلومة الأمريكية عبارة عن شهادة موازية للثانوية العامة، وامتحاناتها تكون من جهة خارجية وهي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت أن الدبلومة الأمريكية، تخضع لقواعد القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، كما تخضع لتنسيق واحد باختلافات قواعد قبول الثانوية العامة المصرية.
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