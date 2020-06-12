الكلمة أمانة.. إيهاب الكومي: التراشق بين الأهلي والزمالك ينذر بكارثة.. فيديو

حذر الإعلامي إيهاب الكومي، من نتائج التراشق الإعلامي بين الأهلي والزمالك الذي سيكون نهايته كارثة عقب تطاول كلا منما على الآخر عبر قناتهما على التليفزيون .





وتابع الكومي خلال تقديمه برنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عدم وقف الفوضى والتراشق بين قطبي الكرة المصرية قد يؤدي إلى حدوث سيناريو كما حدث في استاد بورسعيد والدفاع الجوي.





وقال الإعلامي إيهاب الكومي، إن الكلمة أمانة ويجب إلا يتم استخدامها في التناحر بين الأطراف المتصارعة، كما حدث في استاد الدفاع الجوي.





وأوضح إيهاب الكومي أن الزمالك رفع قضية بأنه الأحق بلقب نادي القرن وفي حال تم صدور الحكم لصالحه تنتهي الأمور أو أن الحكم جاء في صالح الأهلي فتنتهي تلك الأزمة.