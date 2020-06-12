مواليد 12 يونيو.. شخصية حيوية وتتحلى بروح الكرم





تعد الابراج احد اهتمامات كثيرين وقد يتابعها العديد من الاشخاص يوم بعد يوم، ولكل مولود صفاته التي تميزة عن شخصية غيره. شخصية اليوم في علم الأرقام. وعرضت عبير فؤاد خبيرة الابراج علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك





في علم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 12 يونيو فإن ذلك يعني أنك تتمتع بطبيعة حيوية وتتحلى بروح الكرم.. لديك موهبة تحليلية وتتعامل بإنسانية.. وقد تكون لديك موهبة في التعبير أو في الكتابة.





نصيحة: يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.