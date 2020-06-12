AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مواليد 12 يونيو.. شخصية حيوية وتتحلى بروح الكرم

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري

تعد الابراج احد اهتمامات كثيرين وقد يتابعها العديد من الاشخاص يوم بعد يوم، ولكل مولود صفاته التي تميزة عن شخصية غيره.
وعرضت عبير فؤاد خبيرة الابراج  علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شخصية اليوم في علم الأرقام.


في علم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 12 يونيو فإن ذلك يعني أنك تتمتع بطبيعة حيوية وتتحلى بروح الكرم.. لديك موهبة تحليلية وتتعامل بإنسانية.. وقد تكون لديك موهبة في التعبير أو في الكتابة.

نصيحة: يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أجواء ضاغطة خلال العام.. نصائح الأبراج لمواليد 5 أبريل

14 أبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟ وما هي نصيحة الأبراج لك؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

مواليد 22 مايو.. اعرف شخصيتك من تاريخ ميلادك

نصيحة الأبراج لمواليد 31 مايو

استغل الفرصة .. نصائح الأبراج لمواليد 7 يونيو وفقا لأرقام الفلك

ترشيحاتنا

تقليل الحظر وموقف المساجد.. تفاصيل قرارات الحكومة الجديدة لمواجهة كورونا

بعد سفره المفاجئ وتخوف البعض.. ماذا قدم رينيه فايلر مع الأهلي

تايوان نموذجًا.. الحكومة ترد على المطالبين بتطبيق العزل الكلي.. فيديو

الطيب الإنسان المثقف.. مدحت العدل ينعى محمود مسعود

فتح تحقيق .. ارتياح فى الأهلي بعد قرار الأعلى للإعلام بوقف تجاوزات الزمالك

مقتل قيادي بجبهة النصرة في غارة جوية للجيش الليبي.. شاهد

AdvertisementS

مجلس الوزراء.. الحكومة تحدد الفئات المستثناة من إجراءات حظر التجول الجديدة

تفاصيل القبض على "شيري هانم" وابنتها بسبب المقاطع الخادشة على مواقع التواصل

تطورات الحالة الصحية لـ الفنانة رجاء الجداوي

بداية من الشهر المقبل.. احسب قيمة الزيادة الجديدة في مرتبك

إصابة عمرو واكد ونجله بـ فيروس كورونا

قارب عدد الـ40 ألفا.. الصحة تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا وحالات الشفاء

حبس شيري هانم وزمردة بتهمة نشر مواد خادشة للحياء وممارسة الدعارة

مجلس الوزراء.. الحكومة : استمرار ارتداء الكمامات بالأسواق والمواصلات العامة لحين إشعار آخر

باستثناء الاشتراكات والصيانة ..الحكومة تعلن غلق النوادي ومراكز الشباب إلى نهاية يونيو

شريف منير يعيد نشر صور ابنتيه.. ويحذر: اللي هيتعدى حدوده هاخد ضده إجراء قانوني

أهم الأخبار: المستثنون من إجراءات الحظر الجديدة .. رفض مصري سوداني لـ الورقة الإثيوبية ..إصابة عمرو واكد بالكورونا

أمطار ورياح محملة بالأتربة.. الأرصاد: تقلبات جوية في البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تنهي علاقتها بصديقتها المقربة بسبب تصرف مفاجئ في حفل الزفاف.. تفاصيل

هل ناقش هاري وميجان قرار الانفصال عن العائلة المالكة قبل زواجهما؟.. اعرف القصة

بدون دكتور .. هاني الناظر يعلن عن أدوية الأمراض الجلدية الأكثر انتشارا