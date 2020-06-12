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محافظات

انتحار مزارع بعد محاولته قتل زوجته وأطفاله بالقنطرة غرب

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:58 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
انتحر مزارع طعنا بالسكين بعد محاولته لقتل زوجته واطفاله بمركز القنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية.

تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي رئيس مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود إخطار من العميد ياسر ياسين مأمور مركز القنطرة غرب يفيد بورود بلاغ  يفيد بشروع أب في قتل زوجته وطفلتيه.

انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين أن أب يدعى "م.ا.ا" وشهرته حماده 35 سنة، فلاح من أبو كبير بمحافظة الشرقية، ومقيم بعزبة المهندس إسماعيل القرقاري بنمرة 2 بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، شرع في قتل زوجته وطفلتيه تسنيم 6 سنوات، وجنا 4 سنوات، وزوجة شقيقه.

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وأصيبوا بطعنات وتخضع الزوجة لإجراء عملية جراحية في محاولة لإنقاذ حياتها بينما انتحر الزوج بعد محاولته التخلص من زوجته وطفلتيه.

وحرر محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة لمكان الحادث للتحقيق في الواقعة.
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