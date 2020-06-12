حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 /6 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الجمعة 12 - 6 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
وفيما يلي حظك اليوم 12-6- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تهتم بصحتك ولا تدع المستجدات والأحداث تشتتك والزم الكتمان.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمدك بالقدرة على التأمل والملاحظة ويساعدك ذلك على فهم الآخرين، فقط لا تتكلم عن أخبارك.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: تجد اليوم أن الأحباب والأصدقاء يمثلون مساحة مهمة في حياتك.
مهنيا: الوضع الفلكي داعم وقد يقف بجانبك أحد المخلصين وتشعر بالامتنان له.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: حاول أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك نحو من حولك.
مهنيا: القمر ما زال معاكسا وتنصحك الأفلاك بإعطاء انطباع جيد عن نفسك.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك التاسع يدفعك اليوم للتعامل بانسيابية ويمنحك القدرة على التفتح.
مهنيا وماليا: قد تحصل اليوم على إجابة شافية أو تجد علاجا لمشكلة مالية معلقة.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في وضع داعم ويجعلك ذلك جاهزا لبدء فصل جديد من حياتك وتبدو ساحرا وجذابا.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك وتحسن تنظيم نفقاتك ومراجعة حساباتك وقد تنجح في تنمية المال والأعمال.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يجعلك تميل للتوتر وعليك أن تنظم أفكارك ولا تتسرع في توقيع الأوراق.
عاطفيا: قد تجد أنك تميل لفرض سلطتك على الطرف الآخر فانتبه كي لا يُصاب شريك حياتك بالاختناق.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يمنحك اليوم نشاطا وتتحرك بحماس وتبدو بكامل لياقتك حتى ولو كان اليوم مشحونا.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك للتواجد مع من تحب وللقيام بنشاط ممتع تجد فيه نفسك ولا شيء يفقدك حماسك.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وعائليا: اليوم تمنحك الأفلاك هدوءً نفسيا وتستمتع بوقتك وتصر على القيام بواجباتك على أكمل وجه.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالمشاعر الدافئة ويدفعك لإظهار حبك نحو من تحب.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تجنب اليوم المشادات العنيفة خاصة في نطاق العائلة.
مهنيا واجتماعيا: قد تميل اليوم للعصبية وللنزاع مع البعض وعليك أن تهدأ وأن تعيد الألفة لعلاقاتك.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم لتوطيد علاقتك بمن تحب وقد تنجح في توسيع دائرة معارفك، انطلق.
مهنيا: رغم الضغوط، المريخ يدعمك ويمدك بالحماس تجاه العمل والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالزملاء.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش.. يجب أن تضاعف تركيزك في عملك لتتفادى الخسائر لتتخذ قرارات سليمة.
عاطفيا: الشمس تدعم علاقتك بمن تحب وتمنحك أفكارا إيجابية، فقط لا تتسرع في وعودك وأقوالك.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا وعائليا: القمر في برجك يجعلك لامعا ويمدك ذلك بأدوات السعادة.
مهنيا واجتماعيا: تناغم القمر مع عطارد يمدك اليوم بروح مبادرة وتبدو أكثر انفتاحا وتعبيرا عن نفسك وتحقق نتائج رائعة.