حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 /6 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تهتم بصحتك ولا تدع المستجدات والأحداث تشتتك والزم الكتمان.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمدك بالقدرة على التأمل والملاحظة ويساعدك ذلك على فهم الآخرين، فقط لا تتكلم عن أخبارك.



