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محافظات

محافظ الدقهلية يعلن رفع 50 طن أتربة في حملة مكبرة بالمنطقة المركزية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:09 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه استغلالا لاوقات الحظر تم تنفيذ حملة مكبرة الليلة لرفع الاتربة والرمال بشوارع نطاق حي شرق وغرب ومدينة طلخا ورفع 50 طن اتربة تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن ملف القمامة وتحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين .

شارك في الحملة المهندس محمد البسيوني رئيس حي شرق والمحاسب سعد خليل رئيس حي غرب المنصورة والمحاسب محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا،والمهندس عبده محمدين مدير إدارة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة ،والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات .

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار أعمال الحملة المكبرة لرفع الأتربة بالمنطقة المركزية لحين الانتهاء من جميع الشوارع ،بالاضافة الى تكليف جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتنفيذ هذه الحملات لرفع كافة الأتربة إلى جانب رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء على مستوى المحافظة.

وأضاف  أن ذلك يأتي فى إطار الخطة المتكاملة التى تم إعدادها بهدف تحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بأنحاء المحافظة وتوفير بيئة نظيفة،واوضح أنه تم رفع الأتربة من شوارع الجيش وقناة السويس وميدان ام كلثوم باجمالي 15 طن،ومن شوارع عبد السلام عارف من الاتجاهين باجمالي 15 طن،وشوارع صلاح سالم،ومجمع الرحمن ،والمعاهدة وكوبري طلخا،وكوبري الجيش ورفع 20 طن اتربة. 


محافظ الدقهلية يعلن رفع 50 طن أتربة في حملة مكبرة بالمنطقة المركزية
محافظ الدقهلية يعلن رفع 50 طن أتربة في حملة مكبرة بالمنطقة المركزية
محافظ الدقهلية يعلن رفع 50 طن أتربة في حملة مكبرة بالمنطقة المركزية
محافظ الدقهلية يعلن رفع 50 طن أتربة في حملة مكبرة بالمنطقة المركزية
محافظ الدقهلية يعلن رفع 50 طن أتربة في حملة مكبرة بالمنطقة المركزية
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