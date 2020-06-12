الصحة تعلن تشكيل فريق دعم خدمات المرضى فى المستشفيات المخصصة لعلاج مصابي كورونا

أكد الدكتور مصطفي غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، ، أنهم أصدروا قرارا اليوم بتشكيل فريق دعم خدمات المرضى في المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات كورونا





وأشار غنيمة خلال حواره مع الإعلامي مصطفي شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"، إلى أن هذا الفريق دوره هو استقبال المريض وتقديم المشورة الطبية له ومتابعته بعد الكشف الطبي عليه، والتأكد من صرف الدواء له إذا كان سيتم العزل منزليا له، فضلا عن التأكد أنه تفهم كافة الإجراءات التي سيتبعها.





وكشف رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إن سبب نقص بعض الأدوية بعلاج فيروس كورونا من الصيدليات.





وأوضح، مصطفى غنية أن ما تم سحبه هى ادوية المكملات لـ بروتوكول القضاء على فيديو كورونا.





وأعلنت وأعلنت وزارة الصحة خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.



