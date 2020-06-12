أخبار التوك شو..وزير القوى العاملة يكشف موعد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ 500 جنيه.. وشريف منير ينفعل على الهواء بسبب صورة ابنتيه

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الخميس ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:





أكدت مروة ممدوح، زوجة الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره بمستشفى عزل بلطيم، دعمها الكبير لزوجها في أزمته، مضيفة أن زوجها شخص نبيل وبطل.





كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، تفاصيل صرف الدفعة الثانية من منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال أيام.





قال الإعلامى تامر أمين، إن قطر وتركيا أذرع الشر فى منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أنه يتحدث عن الأنظمة والقيادات بالدولتين وليس الشعوب.

قال أسامة هيكل وزير الإعلام، إن موضوع فتح الطيران محسوم وسيتم الفتح بداية من يوليو بشكل نهائي.





كشف أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، تفاصيل تطورات الحالة الصحية لـ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن مسألة تشديد الإجراءات لمواجهة كورونا يضر بالاقتصاد، والتجربة أثبتت ذلك في عدة دول.





وواصل :"الحمد لله أنا بخير وسلامة.. أنا ندمان وآسف على اللى حصل.. وزعلان من نفسى على ما قمت به، وأتمنى إن كل اللى شافوا الفيديو محدش يعمل زيي".





قال أسامة هيكل وزير الإعلام، إنه تمت مناقشة استمرار إغلاق المحال التجارية ليلًا مثل أغلب الدول الأوروبية حتى بعد انتهاء أزمة كورونا.





انفعل الفنان شريف منير، على الهواء بسبب الكلمات الخارجة التي جاءت على صور بناته، التى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



