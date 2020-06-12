سيدة بالشرقية يسقط عليها سقف منزلها وجروب أمواج الخير يقدم لها المساعدة

قالت الحاجة نفيسة، من محافظة الشرقية إنها تعانى من مشكلة بسبب الأمطار التى حدثت فى الشهور الماضية.





وأضافت، أن سقف منزلها سقط بالكامل بسبب الأمطار، وأنا عايزة حد يعمل ليا سقف البيت، مش عايزة حاجة غير كده، وأكون شاكر".





وأكدت الحاجة نفيسة أن منزلها مكون من 4 غرف، وتريد عمل السقف لحمايتها من الأمطار فى المستقبل، و حرارة الشمس.





وفى نفس السياق قال المهندس إيهاب عبد العظيم، مؤسس جروب "أمواج الخير"، خلال نفس المداخلة الهاتفية ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على قناة "المحور"، إنه سيعمل على إعداد سقف منزل الحاجة نفيسة بإذن الله.





وتابع ، " مفيش أي مشكلة فى مساعدة أى شئ، وإن شاء الله نعمل السقف للحاجة نفيسة وأى حد محتاج".



