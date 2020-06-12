محافظ القاهرة يستجيب لـ"صدى البلد" ويأمر بترميم محيط المنطقة الحرة بحي السفارات.. صور

لم يمر ٤٨ ساعة على ما نشر بموقع "صدى البلد" ، بعد رصد حجم الاهمال وتكسير الأرصفه بالمنطقة المحيطة بالمنطقة الحره بحى السفارات بمدينة نصر وكذا شارع سبيل المؤمنين وصولا لمدينة الفتح ، إلا ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب وصلات الكهرباء لأبراج الشرطة الجديدة المجاورة لحى السفارات ، واعادة الشىء لأصله وترميم ما تم تكسيره من طرق وارصفة.





وكانت عدسة " صدى البلد " قد رصدت حالة الطرق المتهالكة بحى السفارات بجوار المنطقة الحره بمدينة نصر ، حيث يعاني السكان بالحي من حالة العشوائية نتيجة تكسير الشوارع الداخلية والخارجية ايضا، بعد القيام للمرة الثانية خلال اقل من عامين بتكسير الطرق والأرصفة لتركيب كابلات كهرباء ولم يتم إعادة الشىء لأصله فى المرتين.





وقد ناشد الأهالى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة من خلال موقع "صدى البلد" لسرعه التدخل لرصف الشوارع الداخلية المهملة داخل حى السفارات لتهالك الطرق وانتشار الحفر والمطبات العشوائية بشكل كبير على امل أن يعود حى السفارات لرونقه من جديد.





حيث وجه المحافظ بترميم ما تم تكسيره تمهيدا لإعادة ترميم الحى ورصف الطرق المتهالكة، ووضع حى السفارات على اولويات حى شرق مدينة نصر .



