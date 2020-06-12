هاني عادل: مسلسل ليه لأ يناقش سبب ارتفاع نسب الطلاق

قال الفنان هاني عادل، أن عرض مسلسل "ليه لأ" على منصة "شاهد VIP" حقق نسبة مشاهدة كبيرة.





وتابع عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث فى مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،: أن تصوير المسلسل انتهى منذ فترة طويلة وأشفق على النجوم الذين واصلوا التصوير في ظل تفشي فيروس كورونا".

ونوه إلى أن العمل يناقش سبب ارتفاع نسب الطلاق التي زادت في مصر بشكل ملحوظ؛ لأن الكثير من الناس يتعرفون على بعضهم بعد الزواج، لذلك ترتفع هذه النسبة كثيرًا.