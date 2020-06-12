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توك شو

هاني عادل: مسلسل ليه لأ يناقش سبب ارتفاع نسب الطلاق

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:46 ص
هاني عادل
هاني عادل
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حمزة شعيب

قال الفنان هاني عادل، أن عرض مسلسل "ليه لأ" على منصة "شاهد VIP" حقق نسبة مشاهدة كبيرة.


وتابع عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث فى مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،: أن تصوير المسلسل انتهى منذ فترة طويلة وأشفق على النجوم الذين واصلوا التصوير في ظل تفشي فيروس كورونا".

ونوه إلى  أن العمل يناقش سبب ارتفاع نسب الطلاق التي زادت في مصر بشكل ملحوظ؛ لأن الكثير من الناس يتعرفون على بعضهم بعد الزواج، لذلك ترتفع هذه النسبة كثيرًا. 

وأكمل:" مشهد هروب البطلة من حفل زفافها صدم الكثيرين، لكن سيتعرفون على بقية أحداث العمل خلال الفترة المقبلة".

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