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محسن محيي الدين: قصة ليه لأ تحدث في الواقع لعدم تحمل الأجيال المسئولية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:10 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الفنان محسن محيي الدين، إن مسلسل ليه لأ يتناول قضايا تحدث على أرض الواقع، مضيفا:" القضية المختلفة التي يناقشها العمل هو سبب مشاركتي فيه".

وتابع محسن محيي الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث فى مصر" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،:"المسلسل يطرح قضية جديدة خاصة بصراع الأجيال فى الوقت الحالي، والأمر يرجع أيضا لعدم تعود الشباب على مواجهة مثل هذه المشاكل.

ونوه إلى أن أهم أسباب موافقته على أي عمل هو أن تكون القضية تخص العلاقات العائلية، كما أن يكون المسلسل له تأثير على الواقع، ولا بد أن يقدم حلولا ويطرح بعض العيوب، وتمس المجتمع.

مسلسل "ليه لأ" بطولة الفنانة أمينة خليل، بجانب كل من هاني عادي، ومحمد الشرنوبي، وشيرين رضا، وهالة صدقي، وعدد كبير من النجوم.
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