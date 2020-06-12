كيف أنقذ الكاتب محمد فريد أبو حديد طلاب مدرسة من تنكيل قوات الاحتلال بهم في 19191؟

كشف الكاتب محمد فريد أبو حديد، عن مشاركته في ثورة 1919 ، وبعض المواقف التي تعرض لها خلال الثورة، وكان ذلك في حوار أجري معه في الستينات ونشر في كتاب "عشرة أدباء يتحدثون" للكاتب فؤاد دوراة، ونشر عن الهيئة العامة للكتاب منذ ما يقرب من عشرة سنوات.





وقال محمد فريد أبو حديد، الكاتب المصري الذي له كثير من المؤلفات الشهيرة أشهرها كتاب صلاح الدين وعصره: "شاركت في ثورة 1919 مع باقي الشباب في تلك الفترة، وكنا نحضر الاجتماعات الوطنية في الأزهر، وفي حي الحسين، وكنت أسير في المظاهرات، وأشترك في الاجتماعات التي تعقد في الأحياء الوطنية لتصفية الخلافات بين مختلف الطوائف للمحافظة على وحدة الشعب".





وأضاف: "أذكر وأنا مدرس في مدرسة وادي النيل، وكانت مكان المدرسة الألمانية بباب اللوق الآن، وكان إلى جوارها مطبعة جريدة المقطم التي كانت مهتمة بمناصرة الإنجليز ضد الوطنيين، وتعرضت بسبب ذلك لهجمات المتظاهرين الذين أشعلوا فيها النار أكثر من مرة، ويبدو أن بعض الوشاة أوحوا للسلطات الإنجليزية أن مدرسي مدرسة وادي النيل وتلاميذها هم الذين يحرضون على إشعال هذه الحرائق، فإذا بنا ذات صباح أمام قوة كبيرة من قوات الإحتلال تريد إقتحام المدرسة والتنكيل بمدرسيها وتلاميذها، فتعرضت لهم واستطعت أن أقنع قائدهم أن هذا العمل لا يليق وأن لدور العلم قداستها، وانه ليس من المعقول أن تكون المدرسة كلها تحرض على إشعال الحرائق، وحتى إذا صح أن من بين أفرادها من قام بذلك، فمن الخطأ أخذ البريء بذنب المخطىء، وبعد مناقشة طويلة أمكنني إقناع الضابط وإنقاذ الأطفال والمدرسين مما كانوا سيتعرضون له من بطش وتنكيل".





ولد محمد فريد أبو حديد في الأول من يوليو عام 1893م بالقاهرة، وبدأ دراسته المضطربة في المكتب ثم المدرسة، إلي أن تخرج في سنة 1914م في مدرسة المعلمين العليا.





حصل على ليسانس الحقوق عام 1924م، عين مدرسا بالتعليم الحر ثم تدرج في وظائف التعليم بوزارة المعارف وعين عميدا لمعهد التربية بالقاهرة، تولى منصب سكرتير عام جامعة فاروق الأول - (الأسكندرية الآن) عند انشائها عام 1942م ثم أصبح وكيلا لدار الكتب عام 1943م ثم وكيلا لوزارة التربية والتعليم فمستشارا فنيا للوزارة، واختير عضوا بمجمع اللغة العربية ومنح في عام 1952م جائزة الدولة في القصة.





اشتغل بالأدب منذ تخرجه عام 1914م، وكتب في مجلات السفور والسياسة الأسبوعية والهلال، وكان من مؤسسى مجلة الرسالة ثم مجلة الثقافة في عهدها الأول حتى أصبح رئيسا لتحريرها، وقد اشترك محمد في إنشاء لجنة التأليف والترجمة والنشر عام 1914م، ثم في إنشاء الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية عام 1937م، وقد وكل إليه إنشاء التجربة التعليمية بقرية المنايل.





شارك أبو حديد في عدد من المؤتمرات مثل: مؤتمر التعليم الابتدائى بالقاهرة كما اشترك في مؤتمر التعليم الأولى في بومباى بالهند. كان أبو حديد عضوا بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية كما تولى منصب مقرر لجنة الفنون الشعبية بالمجلس حتى وفاته. كان مميزا بكتاباته وبحب اللغة العربية والأدب العربي والتاريخ الإسلامي وأبطال وفرسان العرب وقد قال عنه الدكتور مهدى علام في مقدمة كتابه المجمعيون في خمسين عاما: تحية إلى الوداعة والسماحة، والعبقرية المعطاء، الجامعة بين أدب اللغة ولغة الأدب.