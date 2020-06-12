اليوم.. محمد ربيع يناقش تشرب الوقت سادة بالنيل الثقافية

تستضيف النيل الثقافية اليوم الجمعة، الشاعر محمد ربيع في مناقشة لديوانه "تشرب الوقت سادة" الفائز بالجائزة الأولى لشعر الفصحى في المسابقة المركزية لقصور الثقافة، وتناقشه المذيعة إيمان الشامية، وذلك في تمام الرابعة مساءً.

"تشرب الوقت سادة"، ديوان فصحى نثري مقسم على سبعة أقسام، وهو الديوان الأول للشاعر محمد ربيع، وقد اشتملت نصوصه على رؤى فلسفية لجوانب البيئات الثلاث التي تعايش معها الشاعر وهن بيئات الريف والبحر والمدينة.

أما عن محمد ربيع فهو شاعر مصري وباحث بقسم الأدب والنقد - جامعة الأزهر، صدر له "كلمح البصر" مجموعة قصصية قصيرة جدًّا، دار وهج للنشر الإلكتروني ٢٠١٦، "ابن العذراء" مجموعة قصص قصيرة جدًّا ورقية، طبعتان دار بنت الزيات ٢٠١٦، "أبراج التفاح" قصص قصيرة، دار المثقف ٢٠٢٠، "ما وراء الحرف" قصص مشتركة، دار الميدان ٢٠١٧، "المنفيون إلى جوار السحاب" قصص مشتركة، دار المكتبة العربية ٢٠١٧، "ملحمة القلوب" قصص مشتركة، دار غريب ٢٠١٨، "نحت على جدار الورق" قصص مشتركة، دار المبدعون ٢٠١٨، "صالون الأدب" ديوان مشترك، دار الكنزي ٢٠١٩، "المجانين" ديوان مشترك، دار كيميت ٢٠٢٠.