هادى المهدي يكتب: لماذا رفع ترامب الإنجيل في وجه المتظاهرين

شهدت أمريكا الأيام الماضية مظاهرات في أكثر من 140 مدينة أمريكية احتجاجا على مقتل المواطن الأمريكي "الأسود" (جورج فلويد) على يد رجل شرطة "أبيض" .





العجيب في الأمر كان رد فعل الرئيس الأمريكي ترامب الذي لم يعمد إلى تهدئة الرأي العام وإنما أخرج تصريحات شديدة العدوانية تجاه المحتجين واصفا إياهم بال ( thugs ) ( معناها أقرب إلى بلطجية) .





للحق فقد صدر من عدد من المحتجين تصرفات تتسم بالشغب والتعدي على الممتلكات لكن ذلك لا ينفي أنهم خرجوا لسبب مفهوم وهو الجريمة العنصرية .





كلل الرئيس ترامب كلماته العدوانية تجاه المحتجين بالصورة الشهيرة التي شاهدناه فيها وهو يقف أمام كنيسة سانت جون رافعا الإنجيل في إحدى يديه إشارة الى تأييد الله له .





ترامب ليس مسيحيا أصوليا كما هو معروف عنه إلا أنه سياسي من النوع الانتهازي الذي لن يتوانى عن استخدام الدين لأغراض السياسية إن كان ذلك مفيدا لهذه الأغراض .





أغراض ترامب هذه تتلخص في حسابات الانتخابات القادمة نهاية هذا العام والتي يطمح فيها أن تستمر كتلته الانتخابية في التصويت له فيها علي غرار انتخابات 2016 أما المواطنون "السود" فلا يعنونه كثيرا فهم لم يصوتوا له في الانتخابات الماضية سوى بثمانية في المئة فقط .





كتلة ترامب الانتخابية هي من من يسمون المسيحيون القوميون ( Christian nationalists) وهؤلاء يدعمون كل مواقف ترامب العدائية نحو السود والمهاجرين وكانوا داعمين له في نقله السفارة الامريكية في اسرائيل للقدس .



