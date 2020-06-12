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اقتصاد

ارتفاع مبيعات السيارات في الصين 15% في مايو 2020

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:57 ص
ارتفاع مبيعات السيارات
ارتفاع مبيعات السيارات في الصين 15% في مايو 2020
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قسم الاقتصاد
أظهرت بيانات للقطاع السيارات في الصين الخميس أن المبيعات ارتفعت في مايو 14.5 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، لتسجل زيادة للشهر الثاني على التوالي مع تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من مستويات متدنية بلغتها خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد ارتفاع بنسبة 4.4 بالمئة في أبريل وانخفاض 43 بالمئة في مارس، حين نالت الجائحة من الطلب. وقبل أبريل، عانت المبيعات من تراجع استمر على مدى عامين تقريبا.

وأظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين وهو أكبر اتحاد للقطاع بالبلاد أن المبيعات في مايو زادت إلى 2.19 مليون سيارة.
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