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أخبار العالم

تحفظ مصري سوداني على ورقة إثيوبيا بشأن سد النهضة وترامب يتعهد بحماية قوات الشرطة بعد مظاهرات فلويد.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
مصر تسمح بالسياحة الوافدة والطيران في المحافظات السياحية من أول يوليو
الكويت الأولى خليجيًا في نسبة الشفاء من فيروس كورونا
الامارات: تسجيل حالتي وفاة و479 اصابة
أمريكا تتعهد بخفض قواتها العسكرية في العراق
لبنان يشتعل من جديد.. ومظاهرات الليرة تسفر عن اشتباكات مع قوات الأمن


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة المتعلقة بالشأنين الإقليمي والدولي فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وذكرت صحيفة "الراي" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وأشارت "الوطن" إلى أن الحكومة المصرية أعلنت أنها ستسمح بالسياحة الوافدة والطيران في المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا“ اعتبارا من أول يوليو.

وقالت "الجريدة" إن مصر والسودان تحفظا على ورقة تقدمت بها إثيوبيا تتضمن رؤيتها بشأن أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة، لكونها تمثل تراجعًا كاملا عن المبادئ والقواعد، التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات، التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهدارا لكافة التفاهمات الفنية، التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة بشأن سد النهضة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن نسب الشفاء من فيروس كورونا في الكويت واصلت الارتفاع، حيث بلغت النسبة 70.1%،.

وقالت "القبس" إن وزارة الصحة الكويتية أعلنت تسجيل  609 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 34432 حالة في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة.

وذكرت "الأنباء" أن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت تسجيل  479 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، حيث وصل العدد الاجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 40986 حالة.

وأشارت "الوطن" إلى أن العراق والولايات المتحدة أعلنتا أن الأخيرة تعهدت بمواصلة تقليص وجودها العسكري في العراق خلال الأشهر المقبلة، وذلك خلال انطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين. 

وركزت "الجريدة" مع الاحتجاجات الكثيفة التي يشهدها لبنان إثر تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث أغلق لبنانيون الطرق باستخدام الإطارات المشتعلة وصناديق القمامة بأنحاء بيروت وعدة مدن، الخميس، فيما وقعت صدامات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين أمام مصرف لبنان في طرابلس، مما أسفر عن إصابة 8 جرحى من المحتجين.

وقامت قوات الأمن اللبنانية بإطلاق القنابل الدخانية لتفريق المحتجين أمام ساحة رياض الصلح في بيروت بعد إضرام المتظاهرين النار في المنطقة.

دوليًا، ذكرت "الوطن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، قال إنه بعد أسابيع من الاحتجاجات على العنصرية ووحشية الشرطة ستقوم إدارته بمزيد من الاستثمار في تدريب الشرطة واتخاذ الإجراءات لزيادة وصول رأس المال للشركات الصغيرة في مجتمعات الأقليات.

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