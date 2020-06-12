AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجيب ساويرس يقترح عمل مسابقة لأفضل ثلاث تغريدات.. شاهد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:23 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
Advertisements
مصطفى كرم

اقترح رجل الأعمال نجيب ساويرس عمل مسابقة وجائزة مالية لأفضل ثلاث تغريدات لمتابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب نجيب ساويرس قائلا "‏ممكن نعمل مسابقة اقوي تويت و نعمل حساب بنكى كل واحد يدفع جنيه علشان يشترك و بعدين انا ادفع اد كل اللى ادفع و نعمل تلات جوايز لاحسن تلات تويتات ؟ بس حد غيرى يوضب الموضوع و نعمل لجنة حكام محترمة تختار ؟ بس زى ما قلت حد من بتوع ال it يوضب الموضوع مش انا".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين" ‏‎خلصانه  اعتمد الموضوع واحنا في ضهرك" و" ‏‎يعني لو ال 7 مليون متابع كلهم دفع انت هتدفع 7مليون" و" ‏‎تعجبنى دماغك الالماظ".

ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنا من جيلكم ومليش دعوة بالكبار.. نجيب ساويرس يرد على أحد متابعيه

حد فيكم بقى يترجمها.. نجيب ساويرس يداعب متابعيه على تويتر

نجيب ساويرس: إسعاد نفسي والآخرين له معنى كبير في حياتي

متابع يوجه سؤالا غريبا لـ نجيب ساويرس.. والأخير يرد: المسامح كريم

نجيب ساويرس لأحد متابعيه: مش لازم تبقى شاطر في الدراسة علشان تنجح في عملك

الستات كلها بتدعي على الرجالة.. نجيب ساويرس يرد مازحا على إحصائية تخص كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. الكاف يحدد مواعيد مباريات نصف نهائي أفريقيا.. فتح تحقيق من الأعلى للإعلام بسبب الأهلي والزمالك.. وتفاصيل إصابة محمد صلاح

أشرقت أحمد تغني لنجلة خالد الغندور بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد

رحمة حسن تشعل السوشيال ميديا في أحدث جلساتها التصويرية

حلم سنين.. شاهد أول تعليق لـ مصطفى محمد بعد حفل زفافه

الحكومة عن فتح المطاعم والكافيهات: الوضع على الأرض غير مناسب

ردا على أحد متابعيه.. نجيب ساويرس: أتمنى تجسيد دور محمود عبد العزيز في فيلم الكيت كات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القبض على عجوز تسبب في مقتل إوزة .. صور

شاهد .. ابنة أرنولد شوارزينجر في شهور حملها الأخيرة بـ كمامة

امرأة تعيش بأمعائها خارج بطنها بسبب حادث أليم.. صور