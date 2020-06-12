نجيب ساويرس يقترح عمل مسابقة لأفضل ثلاث تغريدات.. شاهد

اقترح رجل الأعمال نجيب ساويرس عمل مسابقة وجائزة مالية لأفضل ثلاث تغريدات لمتابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكتب نجيب ساويرس قائلا "ممكن نعمل مسابقة اقوي تويت و نعمل حساب بنكى كل واحد يدفع جنيه علشان يشترك و بعدين انا ادفع اد كل اللى ادفع و نعمل تلات جوايز لاحسن تلات تويتات ؟ بس حد غيرى يوضب الموضوع و نعمل لجنة حكام محترمة تختار ؟ بس زى ما قلت حد من بتوع ال it يوضب الموضوع مش انا".
وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين" خلصانه اعتمد الموضوع واحنا في ضهرك" و" يعني لو ال 7 مليون متابع كلهم دفع انت هتدفع 7مليون" و" تعجبنى دماغك الالماظ".
ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر.
ممكن نعمل مسابقة اقوي تويت و نعمل حساب بنكى كل واحد يدفع جنيه علشان يشترك و بعدين انا ادفع اد كل اللى ادفع و نعمل تلات جوايز لاحسن تلات تويتات ؟ بس حد غيرى يوضب الموضوع و نعمل لجنة حكام محترمة تختار ؟ بس زى ما قلت حد من بتوع ال it يوضب الموضوع مش انا https://t.co/oaBCG2z0NG— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 12, 2020