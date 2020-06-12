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فن

اخبار الفن .. الشرنوبي يكشف عن مفاجأة لزوجته راندا رياض .. ومحمد رمضان يتصدر تريند بـ كورونا فيروس

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:18 ص
محمد الشرنوبي وزوجته
محمد الشرنوبي وزوجته
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شروق ابراهيم


نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

انتشر فيديو للفنان محمد الشرنوبي من حفل زفافه على راندا رياض، مديرة أعمال انغام، وهو يغني اغنية جديدة لم تطرح من قبل أثارت الجدل بين جمهوره.

حقق النجم محمد رمضان 2 مليون ونصف مشاهدة بكليب اغنيته الجديدة " كورونا فيروس" بعد مرور يوم على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب، حيث تصدرت مؤشرات البحث بـ جوجل.

رحل عن عالمنا الفنان محمود مسعود في هدوء مثلما كان حضوره في الحياة، ولكن على الشاشة كان مؤثرا وصاحب أداء تمثيلي مميز وقدم خلال مشواره عدد من الأعمال الفنية الهامة.

وجه احد المتابعين سؤالا لرجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: "سؤالى بجد لك او لمتابعينك لو فيه شخصية فى فيلم سينمائى على مدار تاريخ السينما المصريه تحب إنك تلعبها او شايف فيها حاجه منك او تتمنى تكون زيها مين هى الشخصيه دى؟؟؟ انا إجابتى هتكون بعد إجابتك يا باشمهندس ولو ممكن متابعينك يشاركوا برضه".


التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا لـ كاثرين ابنة النجم العالمي ارنولد شوارزينجر ببطن منتفخ في شهور حملها الاخير من زوجها النجم العالمي كريس برات.


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