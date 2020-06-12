موجز السوشيال ميديا.. نجيب ساويرس يقترح عمل مسابقة لأفضل 3 تغريدات لمتابعيه.. وفايلر مستمر في النادي الأهلي.. شاهد

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

رحمة حسن تشعل السوشيال ميديا في أحدث جلساتها التصويرية

نشرت رحمة حسن مجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلساتها التصويرية.

فايلر مستمر في النادي الأهلي.. شوبير ينفي رحيل السويسري لتدريب نادي الجزيرة الإماراتي

نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد من انباء عن رحيل رينيه فايلر مدرب النادي الاهلي لنادي الجزيرة الإماراتي.

في أول ظهور له على تيك توك.. الشيخ مبروك عطية يرد على مقلديه ويوجه لهم رسالة.. شاهد

نشر الدكتور مبروك عطية فيديو جديد له عبر حسابه بموقع الفيديوهات الشهير تيك توك.



نجيب ساويرس يقترح عمل مسابقة لأفضل ثلاث تغريدات.. شاهد