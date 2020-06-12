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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. نجيب ساويرس يقترح عمل مسابقة لأفضل 3 تغريدات لمتابعيه.. وفايلر مستمر في النادي الأهلي.. شاهد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:46 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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مصطفى كرم

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

رحمة حسن تشعل السوشيال ميديا في أحدث جلساتها التصويرية

نشرت رحمة حسن مجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلساتها التصويرية.

فايلر مستمر في النادي الأهلي.. شوبير ينفي رحيل السويسري لتدريب نادي الجزيرة الإماراتي

نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد من انباء عن رحيل رينيه فايلر مدرب النادي الاهلي لنادي الجزيرة الإماراتي.

في أول ظهور له على تيك توك.. الشيخ مبروك عطية يرد على مقلديه ويوجه لهم رسالة.. شاهد

نشر الدكتور مبروك عطية فيديو جديد له عبر حسابه بموقع الفيديوهات الشهير تيك توك.

نجيب ساويرس يقترح عمل مسابقة لأفضل ثلاث تغريدات.. شاهد

اقترح رجل الأعمال نجيب ساويرس عمل مسابقة وجائزة مالية لأفضل ثلاث تغريدات لمتابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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