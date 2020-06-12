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اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 12-6- 2020

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار ذهب الإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة 12 -6-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 179.81 درهم.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في الإمارات:
يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (205.49 درهم إماراتي) أي ما يعادل (55.59 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (188.37 درهم إماراتي) أي ما يعادل (51.28 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (179.81 درهم إماراتي) أي ما يعادل (48.39 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (154.12 درهم إماراتي) أي ما يعادل (41.96 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (119.87 درهم إماراتي) أي ما يعادل (32.63 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (102.74 درهم إماراتي) أي ما يعادل (27.79 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,391 درهم إماراتي) أي ما يعادل (1,740 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,438 درهم إماراتي) أي ما يعادل (391.63 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (205,489 درهم إماراتي) أي ما يعادل (55,945 دولار أمريكي)
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