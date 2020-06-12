أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 12-6- 2020

أسعار ذهب الإمارات ننشرخلال تعاملات اليوم الجمعة 12 -6-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو درهم.

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أسعار الذهب في الإمارات وفيما يلي يستعرض "صدى البلد"اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.





سعر الذهب في الإمارات:

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.





وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (205.49 درهم إماراتي) أي ما يعادل (55.59 دولار أمريكي)