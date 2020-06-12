تطبق الشهر المقبل.. احسب قيمة الزيادة الجديدة في معاشك

يبدأ تطبيق الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020/2021 مع انطلاق شهر يوليو المقبل، والذي تم تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور و المعاشات .





وقد أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قانونين بزيادة المعاشات، بداية من شهر يوليو المقبل، ممثلا في العلاوة الدورية إضافة إلى العلاوات الخمس









وفيما يلي نستعرض الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات تفصيلًا:





- العلاوة الدورية

تم تحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة، وتقرر تحديد نسبة العلاوة الدورية بواقع 14%.









- العلاوات الخمس

صرف علاوة بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة (العلاوات الخمس) لأصحاب المعاشات المتقاعدين في الفترة من 2006 إلى 2015، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006.



