أبرزها تجنب التوتر والخوف.. روشتة طبية لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

قالت الدكتورة نادية حمدى، رئيس قسم الكيمياء بكلية صيدلة عين شمس: إن يجب الالتزام بارتداء الكمامة الطبية بالأماكن المفتوحة أيضا من الشواطئ والنوادي والبعد تماما عن التواجد بالأماكن المغلقة.









وأوضحت رئيس قسم الكيمياء بكلية صيدلة عين شمس، خلال استضافتها ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن النصيحة الذهبية لطلاب الثانوية العامة هو البعد عن الخوف والإلتزام بالثبات الانفعالى وشرب كميات كبيرة من المياه وأخذ قسط متواصل من النوم.









وأكدت أن فكرة التعليم عن بعد الخاصة بالجامعات أثبتت نجاحها خاصة أنها خطوة كانت سيتم تفعيلها خلال السنوات القادمة ولكن أزمة فيروس كورونا سرعت وتيرتها.





وأشارت إلى أن تقوية الجهاز المناعى يتم عن طريق عن شرب المياه بمعدل 3 لتر يوميا، والنوم عدد ساعات متواصل بالإضافة لتناول الفيتامينات وممارسة الرياضة.





وتابعت الدكتورة نادية حمدى، رئيس قسم الكيمياء بكلية صيدلة عين شمس أن النوم الكافى والحرص على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا أهم قواعد تطبيق الأمان للفرد وأسرته.