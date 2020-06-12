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أخبار العالم

بعد ليلة من الاحتجاجات.. مشاهد تبرز حجم الأضرار بشوارع لبنان.. صور

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:31 ص
مشاهد لـ حجم الأضرار
مشاهد لـ حجم الأضرار بشوارع لبنان
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شيماء مصطفى
شهدت مدينة طرابلس في لبنان، صباح اليوم الجمعة، حركة عادية بشوارعها، بعد ليلة من الاحتجاجات وحرق عدد من المصارف بسبب الأوضاع الاقتصادية.

ووفقًا لعدد من وسائل إعلام لبنانية، فتحت بعض المحال أبوابه، وسط مشاهد تظهر حجم الأضرار الكبير الذي بلغته المصارف اللبنانية.
 
وعلى صعيد المؤسسات الحكومية، حضر العمال وموظفو المؤسسات العامة والدوائر الحكومية إلى مكاتبهم.

فيما دعت جمعية تجار طرابلس إلى الإضراب والإغلاق العام اليوم احتجاجًا على تدهور سعر صرف الليرة. 

وأعلن جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية عن سقوط أكثر من 36 جريحا نتيجة الاشتباكات بين الجيش ومتظاهرين في مدينة طرابلس.
بعد ليلة من الاحتجاجات.. مشاهد تبرز حجم الأضرار بشوارع لبنان.. صور
بعد ليلة من الاحتجاجات.. مشاهد تبرز حجم الأضرار بشوارع لبنان.. صور
بعد ليلة من الاحتجاجات.. مشاهد تبرز حجم الأضرار بشوارع لبنان.. صور
بعد ليلة من الاحتجاجات.. مشاهد تبرز حجم الأضرار بشوارع لبنان.. صور
بعد ليلة من الاحتجاجات.. مشاهد تبرز حجم الأضرار بشوارع لبنان.. صور
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