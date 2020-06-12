«المالية»: تلقي طلبات القيد بسجل المراجعين والمحاسبين.. إلكترونيًا

وجَّه الدكتور محمد معيط

، بتعزيز الخدمات الإلكترونية وتقديمها للمواطنين بصورة مُبسطة خلال الفترة المقبلة؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويتسق مع المشروع القومى للتحول الرقمى، وجهود الدولة فى مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين.