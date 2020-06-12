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محافظات

الولادة الحادية عشرة بمستشفى عزل إسنا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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شمس يونس
أعلنت الدكتورة  إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي اسنا التخصصي جنوب الأقصر ، اليوم الجمعة ، أنه تحت إشراف الدكتور ابراهيم شنقير مدير العزل الصحي  تم في الساعات الاولي من صباح اليوم نحج الأطباء بالمستشفي فى اجراء العملية ولادة قيصرية رقم الحادى عشر بالمستشفى .

وأوضحت بأن العملية  لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد -19 ". والتي ولدت طفلها وأطلقت عليه اسم "سعيد" .

وأضافت بأن حالة الام والجنين بصحة جيدة.حيث تمت اجراء العملية باشراف طاقم طبي مكون من الدكتور عماد فاروق أخصائي النسا و التوليد والدكتور سليمان الخطيب أخصائي التخدير والدكتورة الشيماء حامد أخصائية الأطفال والدكتور وهب الله عايش أخصائي مكافحة العدوي ، والفريق المعاون لمكافحة العدوى من قسم التمريض سناء عبد الله و سحر نصر و السيد سعداوي. 




 يذكر أن مستشفي العزل الصحي باسنا اجرت إحدى عشر عملية ولادة قيصرية ، وتخطت نسب الشفاء وتجاوزت اكثر من 600 متعافي حتي الآن .
الولادة الحادية عشرة بمستشفى عزل إسنا
الولادة الحادية عشرة بمستشفى عزل إسنا
الولادة الحادية عشرة بمستشفى عزل إسنا
الولادة الحادية عشرة بمستشفى عزل إسنا
الولادة الحادية عشرة بمستشفى عزل إسنا
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