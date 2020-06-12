الولادة الحادية عشرة بمستشفى عزل إسنا

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي اسنا التخصصي جنوب الأقصر ، اليوم الجمعة ، أنه تحت إشراف الدكتور ابراهيم شنقير مدير العزل الصحي تم في الساعات الاولي من صباح اليوم نحج الأطباء بالمستشفي فى اجراء العملية ولادة قيصرية رقم الحادى عشر بالمستشفى .
وأوضحت بأن العملية لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد -19 ". والتي ولدت طفلها وأطلقت عليه اسم "سعيد" .
وأضافت بأن حالة الام والجنين بصحة جيدة.حيث تمت اجراء العملية باشراف طاقم طبي مكون من الدكتور عماد فاروق أخصائي النسا و التوليد والدكتور سليمان الخطيب أخصائي التخدير والدكتورة الشيماء حامد أخصائية الأطفال والدكتور وهب الله عايش أخصائي مكافحة العدوي ، والفريق المعاون لمكافحة العدوى من قسم التمريض سناء عبد الله و سحر نصر و السيد سعداوي.
يذكر أن مستشفي العزل الصحي باسنا اجرت إحدى عشر عملية ولادة قيصرية ، وتخطت نسب الشفاء وتجاوزت اكثر من 600 متعافي حتي الآن .