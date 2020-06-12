بـ 1.2 مليار شيكل.. إسرائيل توقع اتفاقا مع دول أوروبية في مجال الطائرات المخابراتية

نشرت القناة 12 العبرية اليوم الجمعة تفاصيل توقيع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية اتفاق بقيمة 1.2مليار شيكل مع دولة أوروبية في مجال الطائرات المخابراتية.





ويمنح الاتفاق الصناعات الجوية الإسرائيلية امكانية تطوير تكنولوجيا فريدة، تشكل اختراقًا في مجال طائرات المخابراتية.

وقالت القناة 12 أن الطائرات المخابراتية تعتمد على تكنولوجيا تصغير منظومات الاستشعار، بالإضافة إلى تطوير الخوارزميات وتطبيقات برمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وعلى أساس هذه التكنولوجيا التي تم تطويرها فإنه يتم دمج المنظومات المخابراتية في طائرات مدراء الأعمال النفاثة.

جدير بالذكر أن الطائرات المخابراتية تتضمن نظام إنذار مبكر وتحكم جوي، يعتمد على رادار ونظام لتحديد العدو والصديق، حيث لديه قدرة المسح الإلكتروني، وأنظمة مخابراتية، ومنظومات الاتصالات والدفاع الذاتي، المدمجة معًا في منظومة متقدمة لإنتاج وتوزيع الصور الجوية والبحرية، التحكم وإدارة القتال الجوي والهجوم من خلال توجيه الطائرات القتالية.

وتمتلك الشركة الإسرائيلية طائرة الـ AGS وهي طائرة مخابراتية وتحكم جوي ارضي، وتستخدم لمسح وتمشيط المناطق الواسعة، وهدفها هو بناء صورة للميدان من ارتفاعٍ عالي، في جميع ظروف الطقس و الرؤية، بهدف انتاج وتوزيع بيانات الأهداف في الوقت الحقيقي لمختلف المستهلكين، ومن بين مهام الطائرات المخابراتية المتطورة في الصناعات الجوية: الكشف، التحذير، وجمع المعلومات المخابراتية الاستراتيجية.



