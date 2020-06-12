بسبب الحجر الصحي.. شركات الطيران البريطانية تقاضي الحكومة

أعلنت شركات الطيران البريطانية، الخطوط الجوية البريطانية وإيزي جيت وريانير، المضي قدما في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية، بسبب فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على المسافرين إلى بريطانيا.





وقالت الشركات البريطانية وفق ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" إنها تقدمت بالأوراق القانونية إلى المحكمة العليا في بريطانيا بعد أيام من سريان قواعد الحجر الصحي الجديد في بريطانيا.





وأضاف الشركات البريطانية أنها بدأت إجراءات قانونية ضد الحجر الصحي المعيب، معتبرين أنه سيكون له تأثير مدمر على السياحة البريطانية والاقتصاد بوجه عام، بالإضافة إلى ندمير آلاف الوظائف.





وتابعت الشركات أنها لم تر حتى الان أي دليل على كيفية تنفيذ الجسور الجوية بين المملكة المتحدة وبعض الدول.





وطالبت من الحكومة البريطانية بإعادة تعليمات الحجر الصخي السابقة، والتي تفرض الحجر على القادمين من الدول عالية المخاطر فقط، وليس كل المسافرين.



