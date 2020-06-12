بعد انتشارها على مواقع التواصل.. دار الإفتاء: على العاقل ألا يسلم عقله للوصفات الطبية غير الموثوق منها

قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه ينبغي على الإنسان العاقل ألا يضع أمر صحة بدنه تحت تصرف كل مَنْ تُسوِّل له نفسه أنَّه يَفْقَه في كل شيء.





وأضافت دار الإفتاء في منشور عبر صفحتها على فيس بوك، أنه ينبغي عليه كذلك ألا يُسَلَّم عقله للوصفات الطبية غير الموثوق منها؛ وعليه أيضًا في سياق المعالجة الحكيمة عند سماع خبرٍ غير موثوقٍ منه أمران.





وتابع: أول الأمرين: عدم التهاون والتساهل في أمر هذا الخبر، بل اعتباره أمرًا عظيمًا؛ لما فيها من الوقوع في إثارة الفتن لا سيما أوقات الأزمات التي تستدعي أصالةً توافر الجهود من أبناء المجتمع والتفافهم حول التعليمات الرسمية والأخبار الصحيحة فيما يخص هذا الفيروس.





أما ثاني الأمرين: عدم تناقل هذا الخبر بالألسن إلَّا بعد التحقق والتَّثبُّت والسؤال عن صحة ما سمعه.



