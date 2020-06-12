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رياضة

عصام الحضرى يعلن انضمامه إلى منصة اللاعبين الأفارقة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق صورة جديدة له على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأعلن عصام الحضرى عن إنضامه إلى منصة اللاعبين الأفارقة .

 وعلق عصام الحضرى قائلًا:"أرحب بكم جميعًا في منصة اللاعبين الأفارقة ، حيث التقاء اللاعبون والأندية والوكلاء. الحل الامثل لجميع المواهب الأفريقية التي ترغب في لعب كرة القدم في الخارج. قم بالتسجيل من خلال الموقع واتبع صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم"


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يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كل  التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

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