أخبار السعودية اليوم.. مباحثات حول إلغاء موسم الحج بسبب كورونا.. صواريخ إيران ضربت أرامكو.. وعودة النشاط الرياضي بالمملكة 29 شوال

السعودية تعلن عودة النشاط الرياضي في 29 شوال

السعودية تبحث إلغاء الحج هذا العام لأول مرة منذ تأسيسها

الأمم المتحدة: الصواريخ التي ضربت أرامكو السعودية العام الماضي أصلها إيراني





تدرس المملكة العربية السعودية، لأول مرة منذ تأسيسها في عام 1932، إلغاء موسم الحج، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بها أكثر من 100 ألف شخص.





ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن مسؤول كبير بوزارة الحج والعمرة السعودية قوله إنه سيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع، وذلك بعد أن تمت دراسة الأمر بعناية ويجري النظر في سيناريوهات مختلفة.





وذكرت الصحيفة أن أحد السيناريوهات المطروحة هو السماح لعدد صغير من الحجاج المحليين بأداء فريضة الحج مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الصحية الصارمة، كما أن هناك مقترح آخر وهو إلغاء موسم الحج تمامًا.





وأضاف المسؤول أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة لكن الأولوية لصحة وسلامة الحجاج.





يأتي ذلك برغم أن السعودية استطاعت تنظيم الحج خلال تفشى أوبئة سابقة مثل الإيبولا ومرس، إلا أن النطاق العالمى لوباء كورونا يمثل تحديا أكثر صعوبة بشكل كبير





كانت الحكومة السعودية تحركت مبكرا لاتخاذ إجراءات وفرض تدابير صارمة ساعدت فى السيطرة على فيروس كورونا بعد التأكد من أول حالة إصابة بالوباء فى الثانى من مارس، بما في ذلك قيود على السفر وفرض حظر التجول لمدة شهرين، لكنها بدأت تخفيف القيود فى أواخر مايو، وبدأت الإصابات والوفيات اليومية تزداد.





وسجلت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، أكبر ارتفاع يومي في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأعلنت السلطات الصحة في السعودية تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 116021 حالة.





وأضافت الصحة السعودية أن مجموع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 قد ارتفع إلى 857 حالة، بعد تسجيل 38 وفاة جديدة.





وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 2056 حالة تعافي جديد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80019 حالة.









أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن الدولي في تقرير أن صواريخ كروز التي هُوجمت بها منشأتان نفطيتان تابعتان لأرامكو ، ومطار دولي في السعودية العام الماضي "أصلها إيراني".





وقال جوتيريش ضمن التقرير، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة، "إن عدة قطع ضمن أسلحة ومواد متعلقة بها كانت الولايات المتحدة ضبطتها في نوفمبر 2019 وفبراير 2020 "من أصل إيراني" كذلك".





وأضاف أن خصائص تصميم بعضها مشابهة لتلك التي أنتجها كيان تجاري في إيران، أو تحمل علامات فارسية، وأن بعضها تم تحويله إلى إيران بين فبراير 2016 وإبريل 2018.





وأشار إلى أن هذه القطع ربما نُقلت بطريقة لا تتسق مع قرار مجلس الأمن لعام 2015 المنصوص فيه على الاتفاق بين طهران والقوى العالمية لمنعها من تطوير أسلحة نووية.





أعلنت السعودية، عودة النشاط الرياضي إلى البلاد اعتبارا من الاحد 29 شوال.









كما قررت السلطات السعودية، عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب الرياضية اعتبارا من الاحد 29 شوال.









وأجلت السعودية زيادة واسعة النطاق للرسوم الجمركية التي كان من المقرر أن تبدأ بفرضها الأربعاء على العديد من المنتجات المستوردة من الخارج وبنسبة تصل إلى 15%.





وبحسب وكالات الأنباء فإن هذه المنتجات تشمل العديد من أنواع الخضراوات التي كانت معفاة سابقًا من الرسوم إضافة إلى المنسوجات ومواد البناء والمركبات والمعدات وغيرها.





من جهة أخرى يبدأ تطبيق رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بداية يوليو المقبل، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لمساعدة الاقتصاد على تجاوز أزمة جائحة كورونا.