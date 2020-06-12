بريطانيا تحصد 292860 إصابة كورونا و41364 وفاة

نشرت وسائل البريطانية اليوم الجمعة اخر تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 فى المملكة المتحدة البريطانية





ووصل عدد إصابة كورونا المؤكدة في بريطانيا إلى 292 ألفا و860 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بتوقيت لندن، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.





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وأفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" أن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في بريطانيا وصل إلى 41 ألفا و364 حالة، بينما تعافى 1278 شخصا من المصابين.





وأكد الإعلام البريطانية أن تلك الاعداد تعتبر أحدث حصيلة للإصابات والوفيات منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا منذ 19 أسبوعا.