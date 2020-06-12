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أخبار العالم

بريطانيا تحصد 292860 إصابة كورونا و41364 وفاة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:01 م
بريطانيا تحصد 292860
بريطانيا تحصد 292860 إصابة كورونا و41364 وفاة
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سمر صالح
نشرت وسائل البريطانية اليوم الجمعة اخر تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 فى المملكة المتحدة البريطانية.

ووصل عدد إصابة كورونا المؤكدة في بريطانيا إلى 292 ألفا و860 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بتوقيت لندن، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

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وأفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" أن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في بريطانيا وصل إلى 41 ألفا و364 حالة، بينما تعافى 1278 شخصا من المصابين.

وأكد الإعلام البريطانية أن تلك الاعداد تعتبر أحدث حصيلة للإصابات والوفيات منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا منذ 19 أسبوعا.
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