ضبط ٣١٢ ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر قبل ترويجها بالمقطم

تمكن رجال الامن بالقاهرة من ضبط مالك المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المقطم لحيازته ٣١٢ الف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر .





وبالفحص تبين أن المضبوطات عبارة عن "شاش طبى – رباط ضاغط – فوطة طبية – مريلة تمريض") ، تم التحفظ عليها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



