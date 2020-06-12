زوجان يكتشفان أسنان قرش ضخمة عمرها 5 ملايين

اكتشف زوجان من ولاية كارولاينا الجنوبية اكتشافًا مدهشًا أثناء سيرهما عند نهر ستونو؛ حيث وجدوا أسنان قرش ميغالودون من عصور ما قبل التاريخ أكبر من أسنان الإنسان.





وكانت السيدة جيسيكا روز ستاندافر أوينز وزوجها سيمون تشاندلي أوينز، أسنان سمك قرش، على طول مجرى نهر موحل أثناء سيرهما بجوار نهر ستونو، بولاية كارولاينا الأمريكية.





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ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت جيسيكا خلال الفيديو قامت بتصويه، أن إذا ثبت أن ما اكتشفته سنا ، فسيكون أكبر أسنان وجدتها على الإطلاق.





وأوضح الزوجان إن السن يصل طوله 5.75 بوصة من الحافة إلى الجذر ، ويزن أقل من رطل ويبلغ عمره من ثلاثة إلى خمسة ملايين سنة.





نشر الزوجان مقطع فيديو يسلط الضوء على الاكتشاف عبر صفحتهما بالفيسبوك ، حيث يمكنك سماعهما كلاهما يلهثان في إثارة عندما رأيا السن وهو يقبع في الوحل.



