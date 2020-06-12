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لتطوير القدرات الدفاعية.. سلاح الجو التايواني يختبر طائرة التدريب النسر الشجاع.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:37 م
طائرة النسر الشجاع
طائرة النسر الشجاع بتايوان
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات تبرز قيام تنظيم سلاح الجو التايواني اختبارات تحليق تجريبي ل ـطائرة التدريب الجديدة محلية الصنع "يونج ين" أو النسر الشجاع.

ونشرت وزارة الدفاع في تايوان شريط فيديو تظهر إقلاع وهبوط الطائرة الجديدة في قاعدة تشينج تشوان كانج الجوية.

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وهذا التحليق هو الأول ضمن سلسلة التحليقاث الثلاثة التي يخطط سلاح الجو التايواني لإجرائها قبل التحليق التجريبي الرسمي الذي سيجري في 22 يونيو.

والطائرة الجديدة هي جزء من جهود الجزيرة لتطوير قدراتها الدفاعية.

كشف وزير الدفاع التايواني، ين تيه فا، اليوم الثلاثاء، عن اختراق طائرات مقاتلة صينية، للمجال الجوي لبلاده، حيث جرى تحذيرها لكي تغادر. 
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