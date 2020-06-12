كوريا الجنوبية تقرر الحدّ من عدد التلاميذ في الفصول الدراسية بعد زيادة حالات العدوى

قررت وزارة التعليم في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة مد الإجراء الخاص بالحدّ من الازدحام في الفصول الدراسية، حيث شهدت البلاد زيادة مستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لاسيما في العاصمة سول والمدن المجاورة لها.





وقالت الوزارة (حسبما نقلت وكالة أنباء / يونهاب/ الكورية الجنوبية) إن الإجراء الخاص بتقليل عدد التلاميذ في الفصول ، والذي كان من المقرر أن ينتهي هذا الأسبوع، سيظل ساريًا حتى 30 من شهر يونيو، وطبقًا لذلك الإجراء، فلا يزيد عدد التلاميذ في فصول المدارس الابتدائية والإعدادية عن ثلث العدد الطبيعي، ويرتفع العدد إلى ثلثي العدد الطبيعي في المدارس الثانوية .





وكانت الوزارة قد اتخذت ذلك الإجراء لإبقاء الطلاب على مسافة آمنة من بعضهم بعضًا، حيث أقلقت حالات العدوى الجماعية في منطقة العاصمة مسؤولي التعليم والصحة من زيادة انتشار العدوى.





وكانت البلاد قد خففت من إرشادات التباعد الاجتماعي في أوائل شهر مايو، حيث قدّرت أن وباء كورونا تحت السيطرة. وتماشيًا مع ذلك، أعادت فتح المدارس في جميع أنحاء البلاد بشكل تدريجي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. ويذهب أكثر من 5 ملايين طالب الآن إلى المدارس، رغم أن جداول الفصول الدراسية لا تزال مرنة إلى حد كبير طبقًا لظروف الحجر الصحي لكل مدرسة.





وقد سجلت كوريا الجنوبية صباح اليوم الجمعة 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 43 إصابة محلية، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 12003 حالة، وفقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.