AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لبحث عودة البعثة التعليمية في الصومال.. وزير التربية والتعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:38 م
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
Advertisements
ياسمين بدوى

تواصل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، لبحث سبل عودة عدد من العاملين ضمن بعثة وزارة التربية والتعليم بدولة الصومال في ظل انتشار جائحة كورونا.
 
جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية برعاية أبنائها في الخارج، في ظل الأوضاع التي يمر بها دول العالم بسبب انتشار جائحة كورونا.


وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه ورد استغاثة من المعلمين العاملين في دولة الصومال ضمن بعثة وزارة التربية والتعليم، يرغبون في العودة إلى مصر، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع السفيرة  نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على  السعي لتنسيق رحلة لإعادة المعلمين من الصومال.
 
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن عدد أفراد البعثة بلغوا 49 معلمًا في عدد من ولايات دولة الصومال، ضمن التعاون بين البلدين.  
 
وبدورها أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن الدولة لم ولن تدخر جهدًا في رعاية أبنائها بالخارج، خاصة عقب توجيهات مباشرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة مختصة بوضع آليات عودة العالقين من الخارج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات الهجرة والخارجية والصحة والطيران والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي وكافة الجهات المعنية بشأن المصريين العالقين بالخارج، مؤكدة أن الدولة ستساعد كل مصري بالخارج يرغب في العودة إلى وطنه.
 
ولفتت وزيرة الهجرة إلى أنها تواصلت مع المسئولين بشركة "إير كايرو" لبحث توفير سبل إجلاء المعلمين المصريين بالصومال، وذلك في إطار خطة الدولة لإجلاء المصريين العالقين بكافة دول العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهجرة تتلقى رسائل المصريين بالخارج الراغبين في مساعدة العالقين

بشرى سارة للعالقين بالخارج.. وزيرة الهجرة تكشف إجراءات إعادتهم لمصر

وزيرة الهجرة توضح خطة الحكومة لعودة العالقين بالخارج ..فيديو

بشرى للمغتربين.. 5 رسائل من وزيرة الهجرة للمصريين العالقين بالخارج

لبحث فرص دمجهم بالتنمية.. التخطيط والهجرة يعدان استمارة لبيانات العالقين العائدين من الخارج

نبيلة مكرم: الدولة تبذل جهودا ضخمة لإجلاء المصريين العالقين بالخارج في وقت قياسي

ترشيحاتنا

قضية تهز المجتمع السعودي نفذتها عاملة فلبينية.. تفاصيل

علي جمعة يوضح أفضل طريقة لتقسيم العقيقة.. فيديو

اكتشاف جديد.. نزلات البرد تعطي مناعة 17 سنة ضد كورونا .. تفاصيل

وزير الإسكان : الأحد 21 يونيو.. بدء تسليم 624 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" بالقاهرة الجديدة

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال زوجة محمد رمضان

شاهد.. المسجد النبوي يمتلئ بالمصلين فوق طاقته الاستيعابية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرتقالي القصير.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نام كويس وابعد عن التدخين.. 5 نصائح للرجال قبل سن الأربعين

أستون مارتن تكشف عن فانتاج موديل 2020.. صور