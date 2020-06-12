صافرة حلقت فى العالمية.. جمال الغندور يحتفل بعيد ميلاده الـ ٦٣

يحتفل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ ٦٣ حيث انه من مواليد ١٢ يونيو عام ١٩٥٧ فى محافظة القاهرة.





بدأ جمال الغندور التحكيم في مصر عام 1980 وكان عمره 23 عاما وأدار أكثر من 250 مباراة في الدورى الممتاز المصرى خلال 13 موسم كما أدار بنجاح مباراة القمة المصرية بين الاهلى والزمالك عام 1996 وفرض بنجاحه عودة الحكام المصريين لإدارة مباريات القمة.





أدار الغندور الكبير أكثر من 30 مباراة في بطولة الكأس منها 3 نهائيات وشارك في بطولة أمم أفريقيا للشباب بنيجيريا عام 1995 وادار 3 مباريات منها المباراة النهائية.





شارك جمال الغندور في إدارة 4 بطولات أمم أفريقية أدار خلالها 11 مباراة أبرزها نهائي 2002 بمالى وقبلها نصف نهائي مرتان بجنوب أفريقيا 1996 وبنيجيريا 2000 وادار افتتاح بطولة 1998 بوركينافاسو.





وقاد أكثر من 50 مباراة تحكيميا في بطولات الأندية الأفريقية منها 5 نهائيات في 1994 بكينيا و1997 بتونس و2001 بجنوب أفريقيا و2002 بغانا وكأس السوبر الأفريقي 1999 بساحل العاج.





وعلى مستوى البطولات العربية شارك في إدارة 14 بطولة عربية أدار خلالها أكثر من 45 مباراة منها 6 نهائيات فيما شارك على مستوى الفيفا في كأس العالم للشباب في قطر 1995 وادار 3 مباريات.





كمل شارك فى دورة الألعاب الأوليمبية اتلانتا 1996 وادار 4 مباريات أهمها مباراة المركزي الثالث والرابع بين البرازيل والبرتغال فيما شارك في كأس العالم لكرة القدم 1998 ثلاثة مباريات أهمها: مباراة الدور ربع النهائي بين البرازيل والدنمارك





وفى كأس العالم للقارات كوريا 2001: أدار جمال الغندور مبارتان : الافتتاح والدور قبل النهائي بين البرازيل وفرنسا وفى كأس العالم لكرة القدم 2002.. ثلاثة مباريات، منهامباراة الدور ربع النهائي بين كوريا وإسبانيا





وادار الغندور أيضا في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000 في بلجيكا وهولندا. وادار مبارتان وفى كأس الأمم الآسيوية بالإمارات 1996: أدار 3 مباريات منها نصف النهائي بين السعودية وإيران.





وادار الغندور مباريات ودية كبيرة لأندية بايرن ميونخ و باريس سان جيرمان مع الترجى التونسى وريال مدريد الإسبانى وروما الإيطالي مع الأهلى المصرى كما أنه كان حكما لنهائي كرة القدم بين العراق والأردن في الدورة العربية سنة 1999 (دورة الحسين).