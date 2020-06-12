نائب محافظ الغربية: انتهاء المرحلة الأخيرة لتطهير مصرف دمياط.. صور

تواصل محافظة الغربية بقيادة الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية جهودها المكثفة في تنفيذ حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بكافة الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة .
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وجاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
في هذا السياق ، أعلن المحاسب أحمد المغاوري القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور عن الانتهاء من المرحلة الاخيرة لتطهير مصرف دماط .
وأضاف
"المغاوري" ، انه تم رفع جميع ناتج التطهير خارج الكتلة السكنية حفاظًا علي
صحة وسلامة المواطنين .
وأشار
" المغاوري " أنه تم تسوية طريق
محلة مسير المؤدي إلي ترعة ميت يزيد ورفع كافة تراكمات القمامة من علية ، وإزالة سور
بالبلوك على مساحة 10 متر داخل الكتلة السكنية بكفر بلضم التابعة لوحدة دماط مركز قطور.