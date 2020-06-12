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محافظات

نائب محافظ الغربية: انتهاء المرحلة الأخيرة لتطهير مصرف دمياط.. صور

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:09 م
انتهاء المرحلة الأخيرة
انتهاء المرحلة الأخيرة لتطهير مصرف دماط
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أحمد على

تواصل محافظة الغربية بقيادة الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية  جهودها المكثفة في تنفيذ حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بكافة الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة .


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وجاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .


في هذا السياق ، أعلن المحاسب أحمد المغاوري القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور عن الانتهاء من المرحلة الاخيرة لتطهير مصرف دماط .


وأضاف "المغاوري" ، انه تم رفع جميع ناتج التطهير خارج الكتلة السكنية حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين .


وأشار " المغاوري "  أنه تم تسوية طريق محلة مسير المؤدي إلي ترعة ميت يزيد ورفع كافة تراكمات القمامة من علية ، وإزالة سور بالبلوك على مساحة 10 متر داخل الكتلة السكنية بكفر بلضم التابعة لوحدة دماط مركز قطور.

نائب محافظ الغربية: انتهاء المرحلة الأخيرة لتطهير مصرف دمياط.. صور
نائب محافظ الغربية: انتهاء المرحلة الأخيرة لتطهير مصرف دمياط.. صور
نائب محافظ الغربية: انتهاء المرحلة الأخيرة لتطهير مصرف دمياط.. صور
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