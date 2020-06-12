فيديوجراف.. شيرين وحسام حبيب يثيران الجدل من جديد

بعد الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب بعد مشاجرة حدثت بينهما، كتب محمد شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال صفحته على فيسبوك، قائلا "حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري كل ده هري وهبل ومفيش أي حاجة من دي خالص.

وحرص الفنان حسام حبيب على الرد حول خلافه مع زوجته الفنانة شيرين عبر حسابه على موقع التغريدات تويتر وعلق بآية قرآنية وهي:"فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا".





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