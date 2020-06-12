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فيديو جراف

فيديوجراف.. شيرين وحسام حبيب يثيران الجدل من جديد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:53 م
شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب
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سعيد فراج - إعداد: ايمان عبداللطيف

بعد الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب بعد مشاجرة حدثت بينهما، كتب محمد شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال صفحته على فيسبوك، قائلا "حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري كل ده هري وهبل ومفيش أي حاجة من دي خالص.

 

وحرص الفنان حسام حبيب على الرد حول خلافه مع زوجته الفنانة شيرين عبر حسابه على موقع التغريدات تويتر وعلق بآية قرآنية وهي:"فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا".


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ولمزيد من التفاصيل حول فيديو جديد لـ شيرين وحسام حبيب، شاهد الفيديوجراف التالى   ... 

 

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