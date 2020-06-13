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برلمان

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. النواب يواجه بلطجة السايس.. تفاصيل

السبت 13/يونيو/2020 - 02:01 ص
حبس وغرامات
حبس وغرامات
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عبد الرحمن سرحان
يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته الأسبوع المقبل، وذلك على مدار 3 أيام 16 و 17 و 18 يونيو، يناقش خلالها المجلس عددا من مشروعات القوانين المهمة، إضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مجموعة من القوانين.

ومن ضمن القوانين المدرجة لأخذ الرأي النهائي في جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

ويهدف مشروع القانون إلى القضاء على ظاهرة بلطجة السيّاس واستغلالهم للمواطنين من خلال تقنين هذه المهنة ليتم ممارستها بموجب ترخيص يجدد كل 3 سنوات وبرسوم لا تتجاوز 2000 جنيه، كما يتم وضع رسوم محددة مقابل ركن السيارات يلتزم بها السايس.


عقوبات السايس
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
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