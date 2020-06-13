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برلمان

محلية النواب تناقش التطوير المؤسسى للأسواق الرسمية والعشوائية.. الاثنين

السبت 13/يونيو/2020 - 03:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تعقد لجنة الادارة المحلية اجتماع خلال الاسبوع المقبل لاستكمال مناقشة رؤية الحكومة ووزارة التنمية المحلية للتعامل مع التطوير المؤسسى للأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى كافة الوحدات المحلية كل وحدة على حدى.

ويأتي الاجتماع بحضور اللواء هشام عبدالغنى عبدالعزيز، محافظ البحيرة و محمد السيد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية والدكتور أحمد عبدالله الأنصاري، محافظ الفيوم وعبدالحميد عبدالعزيز الهجان، محافظ القليوبية.

وتستهدف الاجتماعات استمرار متابعة الأثر التشريعي لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاته، فضلًا عن عرض وزارة التنمية المحلية بيانًا بآخر مستجدات مجهودات الحكومة فى تحصيل مستحقات الدولة من ناحية، واستمرار التصدى للتعديات على الأراضي من ناحية أخرى.
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