محلية النواب تناقش التطوير المؤسسى للأسواق الرسمية والعشوائية.. الاثنين

تعقد لجنة الادارة المحلية اجتماع خلال الاسبوع المقبل لاستكمال مناقشة رؤية الحكومة ووزارة التنمية المحلية للتعامل مع التطوير المؤسسى للأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى كافة الوحدات المحلية كل وحدة على حدى.





ويأتي الاجتماع بحضور اللواء هشام عبدالغنى عبدالعزيز، محافظ البحيرة و محمد السيد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية والدكتور أحمد عبدالله الأنصاري، محافظ الفيوم وعبدالحميد عبدالعزيز الهجان، محافظ القليوبية.



