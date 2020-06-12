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أخبار العالم

أوكرانيا تفتح المطارات أمام الجنسيات الأجنبية لأول مرة منذ مارس الماضي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:03 م
المطارات في أوكرانيا
المطارات في أوكرانيا
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أ ش أ
قرر مجلس الوزراء الأوكراني، اليوم /الجمعة/، استئناف تشغيل نقاط التفتيش في المطارات الأوكرانية والسماح للأجانب بدخول البلاد.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني، فلاديسلاف كريكلي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إن الحكومة سمحت بدخول الأجانب لأوكرانيا شريطة ألا يكونوا مواطنين بدول يتفشى بها فيروس كورونا بشكل كبير، وألا يكونوا قد زاروا هذه الدول خلال ال14 يومًا الماضية.

وأوضح كريكلي أن هذه التغييرات ستُمكن من استئناف تشغيل شركات النقل الجوي وتأسيس خدمات جوية دولية، منوها بأن هذا القرار يعد متصلًا باستئناف خدمات الركاب الدولية المقررة في أوكرانيا اعتبارًا من 15 يونيو الجاري.

يذكر أن، أوكرانيا أغلقت حدودها أمام خدمات النقل المنتظمة بما فيها النقل الجوي في 28 مارس الماضي ضمن إجراءات الإغلاق لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وبدأت البلاد في تخفيف القيود تدريجيًا في 11 مايو الماضي.
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