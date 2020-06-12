AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تفاءلوا بالخير تجدوه.. سمية الخشاب: علينا مراجعة أنفسنا بعد جائحة كورونا.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:43 م
الفنانة سمية الخشاب
الفنانة سمية الخشاب
Advertisements
البهي عمرو
قالت الفنانة سمية الخشاب، إن العالم بالكامل يعانى من جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنها متفائلة بالمستقبل وسيكون هناك خير فى الأيام المقبلة.

وأضافت سمية الخشاب خلال فيديو عرض على قناة فرانس 24، أن" الله لا يفعل فى الأنسان أى شئ وحش، والله يقدم لنا كل الخير"

ولفتت إلى أن الجميع عليه أن يراجع نفسه بعد هذه الأزمة، وتعديل كل ما هو غير صحيح".

واشارت سمية الخشاب، إلى أنه "يجب أن نبقى إيجابيين في تصرفاتنا و بعلاقتنا مع الآخرين وفي طريقة تفكيرنا و بمستقبلنا".

وأوضحت أنها تتمنى الخير لكل جميل دول العالم معلقة " تفاءلوا بالخير تجدوه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سمية الخشاب في فيديو لايف مع الجمهور غدا.. تفاصيل

سمية الخشاب تنشر صورة لها وتدعو جمهورها للتفاؤل.. شاهد

بإكسسوارت كثيفة.. سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة كاجوال

سمية الخشاب ترقص في فيديو جديد على تيك توك.. وتؤكد لجمهورها: حبهركم.. شاهد

سمية الخشاب تشغل إنستجرام بأغنية تحيا مصر.. فيديو

بـ جمبسوت.. سمية الخشاب تلفت الأنظار بأنوثتها

ترشيحاتنا

استمرار عقد القران بالمحافظات.. العدل: لا صحة لإيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية من يوليو

بـ صورة مع والده.. كريم قاسم يعلن شفاءه من فيروس كورونا

بفستان قصير جدا.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة جديدة

حدث ليلا ..أمريكا تهدد تركيا بقطع العلاقات.. حبس شيري هانم وزمردة.. ومتظاهرون في لبنان يحاولون اقتحام منزل رئيس الوزراء

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ١٢-٦-٢٠٢٠

خطيب المسجد النبوي: العاقل الواعي يحذر الشر قبل أن يصيبه.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص علاج للبشرة.. فوائد مقشر القهوة التركية

في ظل انتشار كورونا.. 5 عناصر غذائية تقوي مناعة الحامل

شاهد.. تصميم تخيلي لسيارة ميتسوبيشي 4000 GT الرياضية