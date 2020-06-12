تفاءلوا بالخير تجدوه.. سمية الخشاب: علينا مراجعة أنفسنا بعد جائحة كورونا.. فيديو

قالت الفنانة سمية الخشاب ، إن العالم بالكامل يعانى من جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنها متفائلة بالمستقبل وسيكون هناك خير فى الأيام المقبلة.





وأضافت سمية الخشاب خلال فيديو عرض على قناة فرانس 24، أن" الله لا يفعل فى الأنسان أى شئ وحش، والله يقدم لنا كل الخير"





ولفتت إلى أن الجميع عليه أن يراجع نفسه بعد هذه الأزمة، وتعديل كل ما هو غير صحيح".





واشارت سمية الخشاب، إلى أنه "يجب أن نبقى إيجابيين في تصرفاتنا و بعلاقتنا مع الآخرين وفي طريقة تفكيرنا و بمستقبلنا".





وأوضحت أنها تتمنى الخير لكل جميل دول العالم معلقة " تفاءلوا بالخير تجدوه".



