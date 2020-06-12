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ديني

يضر نفسه والآخرين.. مفتي الجمهورية يعلق على تخلي الفرد عن مسئوليته فى أزمة تواجه المجتمع.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:29 م
مفتي الجمهورية يعلق
مفتي الجمهورية يعلق عن تخلي الفرد عن مسئوليته المجتمعية
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محمد شحتة
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تخلي الفرد عن مسئوليته تجاه أزمة تواجه المجتمع فهو بذلك لا يطبق أوامر الله ورسوله في تحمل المسئولية الذي نص عليها النبي "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".

وأضاف مفتي الجمهورية في لقاء الجمعة، الذي يذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن عيش الإنسان لنفسه فقط دون الإهتمام بالآخرين، فهو يضر نفسه أولا لأن الضرر لن يفرق بين شخص وآخر إذا انتشر بين الناس.


واستشهد بقول النبي في حديثه الشريف  : "مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذِ مَن فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا". 

وأشار إلى أننا كلنا نعيش في مجتمع واحد وعلينا أن نتحمل المسئولية كل في مكانه وموقعه حتى ننجو جميعا، ولو أن كل فرد تفرد بنفسه ورفض تحمل المسئولية سيقع بالتأكيد الهلاك على الجميع.

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